L'entraîneur du PSG Unai Emery officialise son départ à la fin de la saison

Emery, c'est fini. Le coach du Paris Saint Germain Unai Emery a annoncé ce vendredi en conférence de presse qu'il ne serait plus leur entraîneur la saison prochaine. "J'ai communiqué aux joueurs que nous avons eu une réunion avec le président Nasser Al-Khelaifi et le directeur sportif Antero Henrique et nous avons décidé de ne pas continuer ensemble", a déclaré Emery en conférence de presse. Sous son mandat, le PSG a été éliminé deux saisons successives en huitièmes de finale de Ligue des champions.





Plus tôt ce matin, le technicien espagnol a pris la parole devant le groupe parisien juste avant l'entrainement et a expliqué s'être entretenu avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Antonio Henrique, qui lui ont signifié que son contrat, qui arrive à son terme à la fin de la saison, ne serait pas renouvelé.