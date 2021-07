Mercato : Sergio Ramos au PSG, que va apporter l'ancien capitaine du Real ?

Une légende arrive à Paris. Une légende du Real Madrid, rien que ça. Libre après 16 saisons passées chez les Merengues (671 matchs, 101 buts), Sergio Ramos s'est entendu avec le PSG pour les deux prochaines années. Le Sévillan, non retenu pour disputer l'Euro avec l'Espagne en raison d'une blessure, a paraphé, jeudi 8 juillet, un contrat de deux saisons. Il touchera un salaire de 15 millions d'euros, un niveau similaire à ce que lui offrait la Casa Blanca.

À 35 ans, le défenseur central espagnol, champion du monde 2010 et double champion d'Europe (2008 et 2012), débarque dans la capitale, avec l'un des plus beaux palmarès du football : cinq Ligas, deux Coupes du Roi et... quatre Ligues des champions, l'objectif principal du PSG.

C'est, en grande partie, pour ramener la C1 dans la capitale, qui vient de leur échapper deux fois (finaliste en 2020, demi-finaliste en 2021) que les décideurs franciliens se sont mis en quatre pour le recruter. À la recherche d'une voix qui porte dans le vestiaire, ce qui manquait au club parisien depuis le départ de Thiago Silva l'été dernier, et même peut-on dire depuis Zlatan Ibrahimovic et Thiago Motta, Sergio Ramos est apparu comme le profil idéal. Avec l'ancien capitaine de la Roja, le PSG s'assure les services d'un leader, d'une âme, d'un gagnant, capable par les mots et les gestes de métamorphoser une équipe.