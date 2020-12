Ligue 1 : irrésistible, l'OL passera les fêtes en tête

"La priorité était de gagner et prendre trois points. [...] C'était un match sérieux et nous avons pris du plaisir à voir évoluer l'équipe. Nous sommes devant au goal average". Fort d'un nouveau succès de ses hommes en Ligue 1, Rudi Garcia n'a pas caché sa satisfaction au coup de sifflet final de cet OL-Nantes (3-0). Impressionnants de sérénité et implacables au milieu de terrain, les Gones prennent les commandes du championnat au terme de la 17e journée. Devançant Lille à la différence de buts et le PSG d'un point, ils passeront les fêtes l'esprit tranquille. L'OL, désormais invaincu depuis 14 rencontres, prend ses distances avec Marseille, Montpellier, ou encore Monaco dans la course au podium.