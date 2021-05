Ligue 1 : le PSG se rapproche du LOSC, le titre se jouera lors de la dernière journée

La donne était claire avant ce pénultième lever de rideau de championnat. Si le PSG l'emportait, le titre se jouerait à la dernière journée, quel que soit le résultat de Lille. Du côté du Parc des Princes, la messe a été vite dite, Neymar puis Mbappé pliant l'affaire dans la première demi-heure face au Stade de Reims, avant d'être rejoints par Marquinhos et Keane pour parachever le succès (4-0).

Un résultat qui a le mérite d'épicer un peu plus la dernière ligne droite, dimanche 23 mai, puisque dans le même temps, le LOSC a eu un coup de mou face à Saint-Étienne. Étouffés par les Verts une bonne partie de la rencontre, Yilmaz et les siens n'ont pas su concrétiser une fin de match à leur avantage et ont concédé un nul (0-0) qui entame d'un peu leurs chances d'être champions.

Désormais, la donne est simple. Le LOSC, 80 points, a toujours son destin entre les pieds. Une victoire à Angers lors de la dernière journée et ils retrouveront l'Hexagoal, dix ans après leur dernier titre. Un nul et ils devront espérer que le PSG, 79 points ne l'emporte pas sur le terrain de Brest, dont le maintien n'est pas assuré. Une défaite et il leur faudra croiser les doigts pour que le PSG, qui a une meilleure différence de buts, s'incline également.