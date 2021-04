Ligue 1 : le vignoble bordelais prêt à se mobiliser pour "dépanner" les Girondins

Quelques jours après l’annonce du retrait du fonds d’investissement américain King Street, actionnaire principal des Girondins de Bordeaux, qui ne souhaite plus soutenir et financer le club, le président de l'Union des Grands Crus de Bordeaux (UGCB) Ronan Laborde s'est dit prêt, mardi 27 avril, à aider financièrement le FCGB.

La veille, l'homme d'affaires François Pinault, propriétaire du Château Latour (premier grand cru classé de Pauillac), mais aussi du Stade Rennais, avait appelé lundi ses "collègues propriétaires de grands crus bordelais" à se rassembler pour un projet de reprise des Girondins.

"Bien sûr on n'est pas du tout insensibles à ce qui se passe aujourd'hui", les Girondins font "partie du patrimoine de notre ville et même de notre région", a déclaré Ronan Laborde lors d'une conférence de presse. "C'est tout à fait louable, bravo à François Pinault de lancer cet appel. Ça a une connotation très positive, ça rappelle les grandes heures".

Seul un "dépannage" a cependant été évoqué : "Je ne suis pas certain qu'on puisse à nous seuls sauver les Girondins et les repositionner comme étant un club performant", a ainsi souligné le président de l’UGCB. "On n'est pas des romantiques, je pense qu'il faut être quand même assez pragmatiques et raison garder", a-t-il insisté. Selon lui, "il y a des structures, des sociétés, des hommes qui en complément de notre action et de manière beaucoup plus importante" pourront contribuer "à mettre les Girondins de Bordeaux à flot et sur la bonne voie".