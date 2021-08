Nice-Marseille : "Nos joueurs ont été agressés", dénonce le président de l'OM, Pablo Longoria

De tristes images. Le match entre Nice et Marseille a été bouleversé par des jets de bouteille et un envahissement de terrain. La réaction d'un Dimitri Payet, furieux, renvoyant l'un des projectiles vers le public a mis le feu aux poudres. Après une interruption d'une heure et demie, l'arbitre a ordonné la reprise de la rencontre... sans les joueurs phocéens sur la pelouse. Visiblement très remontés par ces débordements, les hommes de Jorge Sampaoli ont refusé de terminer la partie. Cette dernière a finalement été arrêtée définitivement sur le score de 1-0 (75').

Après le coup de sifflet final, Pablo Longoria a justifié la décision de ses ouailles. "On a décidé pour la sécurité de nos joueurs, qui ont été agressés lors de l'envahissement du terrain, de ne pas reprendre le match car la sécurité de nos joueurs n'était pas garantie", a expliqué le président de l'OM. "L'arbitre était avec nous, il nous a confirmé à Jorge Sampaoli [l'entraîneur NDLR] et à moi que la sécurité n'était pas garantie et avait décidé d'arrêter le match. Mais la Ligue (LFP) avait décidé pour une question d'ordre public de faire reprendre le match. Ce n'est pas acceptable pour nous, nous avons décidé de rentrer à Marseille", a-t-il ajouté. Dénonçant des comportements "complètement inacceptables", le dirigeant olympien compte bien créer "un précédent pour le football français" et réclame de lourdes sanctions.