Violences des supporters en Ligue 1 : "Après avoir été sous cloche, ils sont portés par une certaine effervescence"

Voilà bien longtemps que la Ligue 1 ne nous avait plus offert un tel spectacle. Quasiment quarante ans. Ce début d'exercice 2021-2022 est marqué par du beau jeu et des buts à la pelle, donnant au championnat de France de faux airs de Bundesliga. Avec le retour des supporters dans les stades, après un an de huis clos, partiel ou total, lié à la crise du Covid-19, la fête n'aurait dû être que plus belle. Sauf que, depuis le début de la saison, les incidents impliquant des supporters prolifèrent dans les stades de l'Hexagone. Pas une journée ne passe sans un envahissement de pelouse, un bus caillassé ou une bagarre.

Quand on y va comme simple spectateur, on est pris par sa partisanerie. Le principe des groupes Ultras est justement de cultiver cette dynamique, ce caractère émotionnel, cette participation active, bruyante et éventuellement désordonnée, voire transgressive dans certains cas. Ces débordements peuvent avoir plusieurs origines : est-ce parce que ce supporters sont frustrér ou parce qu'ils ont aussi envie en étant au stade de s'affirmer à travers la position qu'ils occupent chez les Ultras ? La question des rapports entre les clubs et les supporters, aussi, est un enjeu qui fait partie de l'agitation présente. Il y a eu pas mal de conflits pendant le confinement sur les décisions, plus ou moins bien accueillies, que pouvaient être amenés à prendre les clubs. Une des stratégies sous-jacentes de ces groupes pourrait consister à faire mal aux clubs, ce qui équivaut, si l'on veut, à une manière de "se venger".

Ce début de saison est un peu le redémarrage du "vrai" football. Les supporters impliqués, globalement des Ultras, ont rongé leur frein pendant des mois. Après avoir été mis sous cloche, ils sont portés par une certaine effervescence, avec la reprise des déplacements, le retour dans les tribunes et les retrouvailles avec les autres groupes. Par ailleurs, pendant cette grande période de confinement, on a un peu oublié la question des supporters. Toutes les concertations entre les parties prenantes du supportérisme ont été mises en sommeil. À tel point qu'on n'a pas fait attention à ne pas cumuler les derbies, que l'on sait toujours chauds et propices aux expressions fortes, pendant ces premières journées. De fait, on vit une entrée agitée sur le front du football, avec un retour à des situations qu'on a déjà connues à certains moments, plus ou moins diluées sur l'année.

C'est fort possible. Quand je vous dis qu'on a mis de côté la question des supporters pendant le confinement, c'est qu'effectivement tous les dispositifs assez bien rodés d'actions des clubs ont été mis sur pause, avec notamment tout le travail du référent-supporters dans chaque club, porté par les différentes concertations. Le référent-supporters œuvre pour un dialogue apaisé entre les associations de supporters, le club et les pouvoirs publics locaux. Il est en contact permanent pour faire remonter les doléances et les besoins. Ce dispositif, qui fonctionnait avant, a peut-être été un peu rouillé par l'inaction. On aurait dû profiter de cette occasion pour approfondir les modes d'action et d'intervention auprès des supporters.

Face à la répétition des incidents causés par quelques-uns, la ministre chargée des Sports Roxana Maracineanu prône des "sanctions individuelles" plutôt que collectives. Est-on en mesure de le faire ?

Les sanctions peuvent être très sévères ou pas assez, on peut en débattre. La question des sanctions prend un sens à partir du moment où elle s'inscrit dans un cadre plus général, à savoir ce qu'on veut pour les supporters et qui s'en occupe. On doit avoir la capacité de distinguer quand il y a un incident de ce qui révèle d'une personne, d'un groupe d'individus et d'un ensemble. Quand vous allez dans un endroit où il y a des faits de violences, ce n'est pas très difficile d'identifier qui sont les fauteurs de trouble et comment le processus de violence se met en place. Il est possible de sanctionner individuellement. On a le régime de preuves avec la vidéosurveillance qui s'est développée dans les stades. Ça permet une identification individuelle. On a aussi les stadiers, dont le rôle n'est certes pas judiciaire mais qui sont des témoins directs des faits. Il peut y avoir des sanctions internes au club, avec le soutien de la Ligue, puis des sanctions judiciaires. Reste à se mettre d'accord.

Des voix commencent à s'élever pour interdire purement et simplement les déplacements des supporters. Pour mettre fin à cette escalade de violences, faut-il revenir sur l'assouplissement décidé en 2019 ?

Sur cette question des déplacements, des choses ont été avancées. Il y a de vraies réflexions et expérimentations. Des présidents de clubs s'étaient engagés, par exemple, à créer des systèmes d'accueil de supporters pour justement défaire cette rivalité, pour dégonfler le côté extra-sportif. Qu'il y ait des banderoles dans les tribunes, ce n'est pas le problème. En revanche, il ne faut plus de bagarres en ville ou dans les stades. Ce n'est un sujet pas facile, parce que le problème n'est pas forcément lié à un problème de sécurité pur et dur. Il est lié à des positions d'individus, localement.