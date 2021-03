Ligue des champions : le Bayern Munich sur la route du PSG

Et ce sera le Bayern. Plus de sept mois après la courte mais implacable défaite du PSG en finale de la Ligue des champions, les Parisiens vont retrouver leur bourreau de Lisbonne. C'est ce qui a été décidé lors du tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions, le 19 mars 2021.

C'est donc l'un des plus gros morceaux, pour ne pas dire le plus gros morceau, fort d'une saison exceptionnelle, qui échoit aux joueurs de Mauricio Pochettino. Feront-ils mieux que fin août, où ils avaient été battus par un enfant du club, l'attaquant Kingsley Coman ? La réponse les 6 et 13 avril, avec un aller à Munich et un retour au Parc des Princes.

Facétieux, ce tirage n'a pas réédité qu'une seule finale. Après celle de 2020, les fans de football pourront se régaler devant la revanche de la finale 2018, entre le Real Madrid et Liverpool. Les autres quarts verront s'affronter Manchester City et le Borussia Dortmund d'un côté. Le FC Porto et Chelsea, deux clubs aux liens très forts (ils ont partagé deux entraîneurs et plusieurs de leurs meilleurs joueurs), constituent la dernière affiche.