Ligue des champions : Giroud s'envole à près de 2 m pour offrir la victoire à Chelsea

L'entraîneur allemand s’est justement félicité du but de son attaquant et de la prestation collective de ses joueurs, qui a abouti à la victoire : "C'est un résultat fantastique et un but fantastique. On l'a mérité. Notre intention était de garder un haut volume d'intensité, et on l'a bien fait. On ne les a jamais laissé respirer ou lancer des contres. Et on a obtenu une grosse récompense avec ce résultat."