Ligue des Champions : le match Sparta Prague-Monaco brièvement interrompu après des cris racistes

Une victoire entachée d'un accident majeur. Si sur le terrain Monaco s'est défait du Sparta Prague (0-2) dans le cadre du 3è tour préliminaire aller de Ligue des champions, des cris racistes en provenance des tribunes sont venus polluer cette rencontre. Le joueur français, Aurélien Tchouaméni, qui a inscrit le premier but monégasque, s'est plaint de cris de singe à son encontre. Après en avoir informé son entraîneur, Niko Kovac, et son capitaine, Wissam Ben Yedder , il l'a également précisé à l'arbitre de la rencontre.

On a gagné le match, mais on a aussi gagné contre le racisme - Niko Kovac, entraîneur de Monaco

L'Anglais Michael Oliver a alors appliqué le protocole établi par l'UEFA . L'arbitre a demandé au speaker du stade d'informer le public qu'en cas de nouvel incident la rencontre serait arrêtée. Désormais, les instances européennes du football devraient se pencher sur ce dossier. "On a gagné le match, mais on a aussi gagné contre le racisme. C'est le message le plus important de la soirée", a déclaré l'entraîneur croate, Niko Kovac, après la rencontre.

Dans le jeu, Monaco s'est montré plus précis que son adversaire et s'est donc facilement imposé. Après quelques tentatives infructueuses, le premier but est venu sur un corner d'Aleksandr Golovin, bien repris de la tête par Adrien Tchouaméni. La victoire a été scellée à l'heure de jeu grâce à un but de Sofiane Diop, qui a battu Florin Nita, le gardien roumain du Sparta Prague. Avant le match retour programmé mardi prochain à domicile, les Monégasques sont en bonne position pour accéder aux barrages de la phase de groupe de Ligue des champions. Ils devraient affronter soit le Shakhtar Donetsk soit Genk.