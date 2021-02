"Ce maillot me tient à cœur" : Mbappé exulte après son triplé contre le Barça et évoque son avenir

Critiqué pour ses contre-performances et son manque d'efficacité en début de saison, Kylian Mbappé était attendu au tournant en l'absence de Neymar et Angel Di Maria, tous deux blessés. "Je n'ai pas toujours eu de la réussite, je vais peut-être encore rater des matches, a avoué le champion du monde français, mais jamais dans la vie je vais me cacher, même si on fait des erreurs dans la vie. Aujourd'hui, mon travail acharné paie."

Une continuité dans son travail qu'il repère aussi dans le coaching de l'équipe. L'attaquant a pris le temps de saluer le travail "extraordinaire" de l'ancien coach du club de la capitale, Thomas Tuchel, évincé après une série de mauvais matchs et remplacé en décembre par l'Argentin Mauricio Pochettino. "On a été un peu chahutés, il y a eu le Covid, l'absence de préparation... On ne peut pas se donner des excuses, mais la vérité, c'est qu'on a un bon staff. On commence à être de mieux en mieux physiquement, on n'est pas encore au pic de notre forme. On va essayer de continuer à progresser."

Comme il est coutume de le faire depuis plusieurs semaines, la vedette parisienne a été questionnée sur son avenir au PSG, un maillot qui lui "tient à cœur" selon ses mots. Une fois de plus Mbappé ne s'est pas étendu sur une possible prolongation de son contrat, qui prend fin en 2022. "C'est con de jouer son avenir sur un match, qu'il soit bon ou mauvais, a-t-il expliqué. La vérité, c'est que c'est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J'ai toujours dit que je suis heureux ici, après ce genre de matches, je le suis encore plus."