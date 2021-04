Ligue des champions : PSG-Manchester City, le match à deux milliards d’euros

Si le PSG compte à son actif les deux plus gros transferts de l’histoire du football, à savoir l’arrivée du meneur de jeu brésilien Neymar Jr en provenance du FC Barcelone pour 222 millions d’euros et celle de Kylian Mbappé de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros, Manchester City n’a pas été en reste pour bâtir une équipe capable de tout rafler. Depuis l’arrivée de Pep Guardiola sur le banc en 2016, les Citizens ont ainsi dépensé plus de 750 millions de livres sterling, soit près de 850 millions d’euros.

Parmi les transferts les plus chers de l’ère Guardiola, une ribambelle de défenseurs achetés à prix d’or, comme le Français Aymeric Laporte, recruté à l’Athletic Bilbao pour 65 millions d’euros, l’ancien Monégasque Benjamin Mendy, arraché pour 57,5 millions d'euros, le flop Eliaquim Mangala (45M€), les arrivées de Nicolas Otamendi (45M€) et John Stones (55,6M€), ou encore celles, cet été, de Nathan Aké (45,3M€) et Ruben Dias (68M€). Viennent s’ajouter les transactions impliquant Raheem Sterling, Riyad Mahrez et Kevin De Bruyne, arrivés respectivement pour 63,7M€, 67,8M€ et 76M€.

De son côté, le PSG a dépensé sur la même période près de 750 millions d’euros, avec comme arrivées marquantes, outre celles de Mbappé et Neymar Jr, de Mauro Icardi, pour environ 50 millions d’euros, celle de Leandro Paredes, pour un montant de 40 millions d’euros, ou encore celles de Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, coûtant respectivement 37M€, 32M€ et 30M€. Des montants moins conséquents que ceux dépensés par les Citizens qui valent au PSG de ne figurer qu’à la 15e position des effectifs les plus chers d’Europe, d’après l’algorithme de l’Observatoire du football CIES.