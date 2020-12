Ligue des champions : la chance au tirage pour le PSG ?

C'est un air de déjà vu. Après les éliminations sans gloire de l'Olympique de Marseille et du Stade Rennais, bonnets d'âne de leur groupe, avec respectivement trois et un point, le PSG sera le seul représentant français en huitièmes de finale. Qualifié dès mardi 8 décembre, suite à la victoire de Leipzig face à Manchester United (3-2), Paris a néanmoins dû attendre le lendemain, la fin de son match interrompu face à l'Istanbul Basaksehir après des paroles supposées racistes de l'un des arbitres envers Pierre Achille Webo, le coach-adjoint du club stambouliote, pour connaître sa position finale dans sa poule.

Vainqueurs des champions de Turquie (5-1), les coéquipiers de Neymar, déchaîné et auteur d'un triplé, ont assuré la première place de leur groupe. Ce qui leur offre la garantie d'éviter le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Manchester City, Liverpool, Chelsea, le Real Madrid et la Juventus Turin lors du tirage au sort de la phase finale, prévu ce lundi 14 décembre (à 12h, en live commenté sur LCI), au siège de l'UEFA. C'est donc un adversaire, a priori, plus abordable qui devrait leur être proposé lors des huitièmes, qui se joueront les 16-17 et 23-24 février pour les matches aller et les 9-10 et 16-17 mars pour les matches retour.