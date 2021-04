Lille mate le PSG et reprend la tête de la L1, Neymar expulsé

Une soirée à vite oublier. Sauf que celle-ci tombe au plus mal. Le PSG a été battu sur sa pelouse par Lille à l’issue d’un match qui devait départager les deux premiers de la L1. Plus combatifs et mieux organisés, les Lillois ont marqué le seul but du match grâce à Jonathan David (20’). Ils s’emparent seuls de la tête du classement (66 points) laissant à trois longueurs un Paris désormais talonné par Lyon et Monaco à seulement sept journées de la fin. La L1 n’avait plus connu pareil suspens pour le titre depuis bien longtemps.

À quatre jours d’affronter le Bayern en quart de finale aller de la Ligue des Champions, les Parisiens se seraient bien passés d’une telle partition ratée. Méconnaissables après leur coup d’éclat face à ces mêmes Lillois en Coupe de France il y a deux semaines (3-0), ils subissent leur cinquième défaite au Parc cette saison. Seule constante : le PSG perd à chaque fois face aux gros à domicile (Monaco, Lille, Marseille, Lyon), une mauvaise manie qui pourrait lui coûter le titre.