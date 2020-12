Lille-PSG : le choc au sommet débouche sur un score vierge

Lille et le Paris Saint-Germain s'affrontaient ce dimanche soir pour la première place du championnat, et pour lever leurs inquiétudes respectives : le changement d'actionnaire côté nordiste et l'absence de la superstar parisienne Neymar, forfait jusqu'en janvier. Au final, c’est le statu quo : les deux clubs se sont quittés sur un match nul 0-0. Chacun s'en contentera toutefois : le LOSC parce qu'il reste en tête de la Ligue 1, et le PSG car il obtient ainsi son premier point face à un concurrent direct dans la course au titre, après ses échecs contre Marseille et Lyon.