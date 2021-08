Lionel Messi au PSG : les fans se pressent sur les Champs Élysées pour s'offrir le maillot de la star

Après plusieurs jours d'attente, les supporters peuvent jubiler : Lionel Messi est officiellement Parisien depuis mardi soir. Nouvel objectif désormais pour les fans parisiens, réussir à se procurer le maillot du nouveau numéro 30. Ce qui n'est pas une mince affaire !

Dès mardi, une heure après l'officialisation de la signature de l'Argentin, les maillots hommes n'étaient déjà plus disponibles sur le site du club. Une "pénurie" toujours pas résolue ce mercredi matin. Et pour cause, seules les tuniques femmes et enfants apparaissaient disponibles, en "quantité limitée", précise le site.