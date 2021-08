Lionel Messi au PSG, "un impact marketing similaire à l'arrivée de Neymar"

On connait surtout Lionel Messi pour ses buts, ses dribles et son talent, mais l'Argentin est aussi devenu, au fil des années, une marque mondiale, et l'égérie de très grandes marques comme Adidas, Pepsi, KFC ou Gillette. Sportif le mieux payé en 2021 avec 130 millions d'euros de revenus, Lionel Messi devra aider le PSG sur le terrain sportif, mais aussi sur le terrain marketing.

Comment le PSG peut-il amortir les 40 millions nets annuels que pourrait percevoir Lionel Messi ?

La principale question, c’est de savoir si Kylian Mbappé va partir ou non. Aujourd’hui, il émarge autour de 25 millions d'euros nets par an. Ce n’est pas équivalent au futur salaire de Lionel Messi, mais ça règle une partie du problème, surtout s’il y a un transfert autour de 150 millions comme on l'entend dans la presse espagnole. Si le Français quitte la capitale, cela facilitera la tâche des dirigeants parisiens donc l’équation pourrait se faire.

Mais s'il reste, il faudra à la fois faire partir d’autres joueurs tout en continuant à développer les recettes. Si un joueur comme Messi est important d’un point de vue commercial, il y a quand même un bémol à apporter. Les principaux contrats de sponsors comme Nike ou Accor ont été signés pour plusieurs années et l’arrivée de Messi ne changerait rien. Et je vois mal Nike accepter de renégocier son contrat sachant que Messi est la tête d’affiche d’Adidas.

L'un des principaux objectifs sera de relancer une dynamique sur les maillots. À son arrivée en 2017, Neymar avait vendu à lui seul 10.000 maillot le premier jour et représente aujourd'hui près de 30% des ventes de maillots au PSG, sachant que le club parisien vend plus d'un million de maillots par an. On peut donc tabler sur un impact similaire et imaginer le PSG vendre plus d'un 1,5 million de maillots chaque saison. Les clubs qui vendent le plus de maillots ont tous des superstars et aujourd'hui le club de la capitale va être le seul club à en avoir deux, voire trois ou quatre si on inclut Mbappé et Sergio Ramos.