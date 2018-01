Maïva Hamadouche, championne du monde de boxe et policière

Maïva Hamadouche a conservé son titre de championne du monde IBF féminin dans la catégorie super-plume. Une sportive de haut-niveau au profil et à la personnalité atypiques. Hors du ring, la jeune femme est policière à plein temps.



