Manchester City-PSG : l’arbitre aurait insulté des joueurs parisiens, selon Verratti et Herrera

Selon plusieurs joueurs parisiens, Björn Kuipers, l’arbitre du match de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le PSG, mardi ce 4 mai au soir, les aurait insultés. "Je voudrais dire quelque chose : on parle de respect avec les arbitres, mais il a dit : ‘Fuck off’ ("va te faire foutre", ndlr) à Leandro Paredes. Nous si on dit ça, on a une sanction de trois ou quatre matches", a accusé le milieu de terrain espagnol du PSG Ander Herrera au micro de RMC Sport. Et Marco Verrati d’abonder dans ce sens : "Moi aussi je l'ai entendu, il m'a dit : ‘Fuck you’. Si moi je dis ça, je prends dix matches."