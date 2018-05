Sir Alex Ferguson opéré en urgence, le monde du foot derrière l'ex-entraîneur de Manchester United

Arrivé à la tête du club mancunien en 1986 après avoir brillé sur la scène européenne aux commandes d’Aberdeen, il connaîtra un succès quasi sans partage dans les années 1990, comptant dans ses rangs notamment un certain Eric Cantona, Paul Ince, Roy Keane, Ryan Giggs mais aussi une génération anglaise dorée (David Beckham, les frères Gary et Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, etc.) qui fournira le gros du contingent de l’équipe nationale durant une bonne décennie. En 2003, il avait déjà été hospitalisé pour des problèmes cardiaques.