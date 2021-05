Maradona "abandonné à son sort" : l'équipe soignante désormais poursuivie pour homicide volontaire

Coup de théâtre. La justice argentine a requalifié mercredi l'homicide involontaire de Diego Maradona en homicide volontaire. Un changement de qualification lourd de conséquences : le parquet considère désormais que la mort du "pibe de oro" n'est pas le résultat d'une faute professionnelle ou d'une négligence de son équipe médicale. Les médecins et soignants n'auraient en fait rien fait pour empêcher la mort de la légende argentine quand celle-ci s'est matérialisée. Les sept mis en cause - parmi lesquels le neurochirurgien Leopoldo Luque et la psychiatre Agustina Cosachov - encourent de 8 à 25 ans de prison. "Après tant d'injustices, la boucle est bouclée. Le plus important est le changement de l'accusation en homicide avec préméditation", s'est félicité un membre du parquet de San Isidro (banlieue de Buenos Aires), en charge de l'enquête.