Marathon de Paris : le Kenyan Elisha Rotich l'emporte et bat le record de l'épreuve parisienne

Il a été le plus rapide des quelque 30.000 participants. Ce dimanche, Paris accueillait le marathon, après plus de 30 mois d'attente en raison de la crise du Covid-19. Des retrouvailles marquées par la victoire du Kenyan Elisha Rotich, qui a parcouru les 42,195 kilomètres en 2 heures, 4 minutes et 23 secondes. À 31 ans, il bat de près d'une minute le précédent record de l'épreuve parisienne, détenu depuis 2014 par l'Éthiopien Kenenisa Bekele, qui avait franchi la ligne d'arrivée en 2 heures, 5 minutes et 4 secondes.

Un autre Éthiopien, Hailemaryam Kiros, et le Kenyan Hillary Kipsambu complètent le podium. Les deux athlètes ont respectivement mis 19 et 21 secondes de plus que le vainqueur pour se rendre des Champs-Élysées à l'avenue Foch, en passant par le bois de Vincennes et les quais de Seine.