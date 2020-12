Bundesliga : Marcus Thuram suspendu cinq matchs ferme pour avoir craché sur un adversaire

Lourde sanction pour l'attaquant international français. Marcus Thuram a été suspendu six matchs, cinq ferme et un avec sursis, pour avoir craché sur un adversaire, a annoncé lundi 21 décembre la Fédération allemande de football (DFB). Le joueur avait été expulsé samedi 19 décembre lors d'un match avec son club du Borussia Mönchengladbach contre le TSG Hoffenheim (1-2), après avoir craché sur le défenseur de Hoffenheim Stefan Posch au cours de la 13e journée du Championnat d'Allemagne.

Les images de la scène avait été capturées par l'arbitrage vidéo, et avaient tourné en boucle sur les médias allemands, suscitant une vaste polémique en pleine pandémie de Covid-19, alors que les joueurs doivent respecter un protocole sanitaire strict.

"J'ai réagi de la mauvaise manière", a reconnu peu après le joueur dans un message publié sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter, évoquant un geste "accidentel" et "non intentionnel". "Je crois dans ce qu'il me dit car il a eu jusqu'ici un comportement irréprochable", a réagi son directeur sportif Max Eberl.