Manifestation, fumigènes, banderoles... l'action coup de poing des supporters contre l'OM

Dans ce contexte, l'OM, 6e de Ligue 1, va tenter ce samedi soir de retrouver une dynamique positive face à Rennes. C'est justement lors du match aller en Bretagne que tout a déraillé pour le club provençal. "Il reste beaucoup de matches mais les trois de devant sont loin, il faut être sérieux. C'est dur à rattraper. Rennes est plus près et on a une chance de ne pas les laisser partir. C'est un match important. Je crois en ce groupe, qui vient d’être renforcé. Maintenant on doit arriver à la victoire", a lancé Villas-Boas vendredi.