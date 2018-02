Martin Fourcade à LCI : "C’était une course incroyable, digne d’un film d’hollywood"

Il est un géant parmi les géants. Et plus que jamais une légende du biathlon. Martin Fourcade a remporté la mass start dimanche aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Une victoire à la photo finish. Mais ces quelques millimètres qui l'ont séparé de Schempp à l'arrivée font toute la différence : il place désormais le Français au même niveau que les escrimeurs Christian D'Oriola et Lucien Gaudin dans l'histoire du sport français.





La course des rois, comme on surnomme la mass start dans le petit monde du biathlon, a couronné un athlète d'exception sur un scénario qui a rappelé étrangement celui de 2014 à Sotchi quand le Norvégien Emil Svendsen avait battu Fourcade sur le fil. Sauf que cette fois, c'est le Français qui en est sorti vainqueur avec, pendant encore de longues minutes, l'angoisse d'être , finalement, annoncé deuxième. Car pendant cette folle course, Fourcade est passé par tous les états : une erreur d'entrée lors du tir couché, une chute, avant de revenir en tête... puis de faire une nouvelle faute au tir avant un dénouement d'anthologie.





"Je n’y crois toujours pas, a-t-il confié devant les caméras de LCI et TF1 juste après sa course. Si vous n’aimez pas le biathlon après ça, regardez autre chose, ce n’est pas fait pour vous car ça ne pouvait pas être plus existant que ce soir. J’ai loupé [une cible lors du premier tir], je suis tombé, je suis revenu, j’ai raté la dernière balle. C’était une course incroyable. C’est toute la magie du biathlon. J’avais tellement peur que l’histoire de Sotchi se répète…".