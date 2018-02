Martin Fourcade devient le Français le plus titré de l’histoire des JO d’hiver

La course avait pourtant bien mal commencé pour Martin Fourcade. Le Français a chuté peu après le départ. Mais cet incident de parcours ne l'a pas empêché de rentrer dans l'histoire de l'olympisme. Le skieur a en effet décroché ce dimanche sa quatrième médaille d'or à l'occasion de la mass start aux JO de Pyeongchang. Il bat ainsi le record de trois titres olympiques de Jean-Claude Killy.



