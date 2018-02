JO d'hiver de PyeongChang : on vous présente Soohorang, la mascotte des Jeux

Quant à la "personnalité" de Soohorang, il est décrit comme étant "aventureux et passionné" et comme "un ami digne de confiance". Le tigre blanc est, en tout cas, très partageur, puisqu'il affiche régulièrement avec son homologue Bandabi, un ours brun asiatique, qui, est, lui, la mascotte des Jeux paralympiques, se déroulant eux aussi à PyeongChang, 9 mars au 18 mars. Sympa.