EN DIRECT - Manchester City-PSG : avec Mbappé sur le banc, l'exploit ou la porte pour Paris

Un exploit, et rien d'autre. Battu par Manchester City (1-2), mercredi 28 avril au Parc des Princes, en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG aura besoin de toute sa foi pour renverser la situation, mardi 4 mai (à 21h, en live commenté sur LCI.fr), à l'Etihad Stadium. Pour jouer leur deuxième finale de Ligue des champions d'affilée, le club de la capitale n'a plus d'autre choix que de s'imposer. Dans l'antre des Citizens, les Parisiens doivent faire preuve de constance et de régularité. Justement ce qu'il leur a manqué à l'aller, où ils se sont écroulés après 45 minutes globalement maîtrisées.

"On va essayer de les priver de ballon, c'est le défi. Nous devons être prêts à souffrir à certains moments. Il faudra aussi être clinique et agressif quand on aura une opportunité", a indiqué le coach Mauricio Pochettino, lundi 3 mai, à la veille de la demie retour. "Nous devons y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chances de gagner (7% après une défaite 2-1 à domicile, ndlr). Chaque Parisien doit croire en nous !", a lancé Neymar, déterminé à se racheter après son match décevant à l'aller. "Je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe. Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener cette qualification quoi qu'il arrive, même s'il faut mourir sur le terrain."