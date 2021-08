"On est choqués par ce qu'il s'est passé" : Steve Mandanda revient sur les échauffourées de Nice-OM

L'histoire ne devrait pas en rester là. Depuis les échauffourées survenues lors du match entre Nice et Marseille, dimanche soir, les réactions s'enchainent. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nice, et la Ligue de football professionnel a convoqué les deux clubs. Sur son site officiel, l'Olympique de Marseille a interrogé le capitaine Steve Mandanda afin d'expliquer les raisons pour lesquelles lui et son équipe n'avaient pas souhaité reprendre la partie après les incidents.

Plusieurs Olympiens ont posté sur les réseaux des photos dévoilant des traces de griffures ou de coups."Les supporters qui rentrent, c’est tout simplement inadmissible, reproche Mandanda. J'ai dit au délégué que notre sécurité n'était tout simplement plus assurée. On s'est retrouvés en danger. Pas mal de joueurs ont été visés et touchés. Quand on voit qu'il y a entre 500 et 1000 supporters qui se permettent de rentrer sur le terrain pour venir nous agresser, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer".