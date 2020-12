Thomas Tuchel à Paris, c'est fini

La faute, probablement, à une demi-saison moins flamboyante qu'à l'accoutumée et qui, à la trêve, place le PSG sur la dernière marche du podium. La faute, aussi en partie, à un entretien accordé à la chaîne allemande Sport1 dans lequel l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund ne masquait plus son agacement, ici face aux "attentes extrêmes dans et autour du club" ; là quant à la difficile gestion des egos de l'effectif et la diplomatie qu'elle impose. Une sortie médiatique peu appréciée du côté de Doha...

Dernièrement, Thomas Tuchel n'avait même pas essayé de cacher son étonnement - c'est un euphémisme - après la rechute de Kylian Mbappé, juste avant d'affronter Lille.