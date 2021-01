Mercato : Neymar réaffirme sa volonté de rester au PSG

Un souhait adressé ce dimanche dans "Sept à Huit", qu'il a doublé avec l'espoir que Kylian Mbappé "reste aussi", alors que des discussions sont en cours. "Je suis très heureux aujourd'hui, ça a beaucoup changé, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris SG", a déclaré le Brésilien de 28 ans, interrogé par Audrey Crespo-Mara avant la défaite de Paris à Lorient ce dimanche après-midi (2-3).

"J'espère que Kylian voudra rester aussi. Bien sûr c'est le souhait de tous les supporters, on veut que Paris reste une grande équipe et moi je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait : jouer au foot et être heureux, c'est le plus important", a-t-il poursuivi.

Le joueur le plus cher de l'histoire, acheté 222 millions d'euros par le PSG au FC Barcelone en 2017 et sous contrat jusqu'en 2022, négocie avec le club de la capitale pour continuer leur aventure commune. Jusque-là, les deux parties ont fait part de leur optimisme dans les discussions.

Mbappé se trouve dans la même situation, mais le champion du monde français de 22 ans, lui, se donne le temps de "réfléchir", comme il l'a annoncé le 22 janvier dernier. "Nous avons une relation de frères. Je suis l'aîné, nous aimons beaucoup jouer ensemble. J'adore sortir le meilleur de lui. C'est un garçon en or, je l'appelle 'Golden boy' car il est vraiment en or, il a un cœur énorme, même en dehors du terrain il est incroyable. Il sourit, il rigole, on se ressemble beaucoup", a décrit Neymar.