Pressenti au PSG, quel est le style de jeu prôné par Mauricio Pochettino ?

Alors que, selon la presse allemande, le Paris Saint-Germain continue de négocier le départ de Thomas Tuchel avec les avocats de ce dernier, le nom de son successeur ne fait aucun doute. Selon la presse française et européenne, l’heureux élu se nomme Mauricio Pochettino. Sans club depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, l’Argentin s’apprête à prendre les rênes du club de la capitale, actuel 3e de Ligue 1 derrière Lyon et Lille. À 48 ans, l’ancien joueur du PSG - il y a joué de janvier 2001 à juillet 2003 – affiche un CV intéressant.

Une philosophie qu’il emportera avec lui à Southampton, où il marquera les esprits avec une des meilleures saisons de l’histoire des Saints, avec une 8e place en 2013-2014 et une possession de balle moyenne de 59%, et bien sûr à Tottenham, où son jeu léché et agressif fera le bonheur des supporters des Hotspurs, jusqu’à leur apporter une finale de Ligue des champions face à Liverpool (2-0) lors de la saison 2018-2019.

Ce dernier a commencé en entraînant l’Espanyol Barcelone de janvier 2009 à novembre 2012, le hissant notamment à la 8e place du classement lors de l’exercice 2010-2011. Dès ses débuts en tant que coach, celui que l'on surnommait "Le Sheriff" privilégie un jeu rapide avec une formation en 4-2-3-1, avec un numéro 10 derrière l’attaquant. Comme son mentor Marcelo Bielsa, Pochettino prône un jeu offensif et nécessitant énormément d’intensité et de pressing haut.

Dans un entretien au Guardian lors de son passage chez les Spurs, long de plus de cinq ans, Pochettino expliquait sa vision du jeu : "Notre style de jeu est de gagner le ballon dès que nous l’avons perdu. Nos lignes montent et on exerce un pressing tout-terrain. Quand on perd le ballon, on doit avoir cette mentalité de le regagner aussi vite que possible. Il peut sembler qu’on court plus, mais on court juste de façon plus organisée."

Chez ses anciens joueurs, la notion d’agressivité dans le jeu a été profondément ancrée. "Il a inculqué l’agressivité à chacun de nous. Et cela se voit dans la façon dont on joue sans ballon, dans le pressing et cette volonté de récupérer le ballon. Il nous a donné cette croyance que peu importe qui nous affrontons, que ce soit Manchester City ou une plus petite équipe, nous pouvons les battre aussi longtemps que nous restons concentrés sur ce que nous avons à faire" indiquait le milieu de terrain de Southampton, James Ward-Prowse.