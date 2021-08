Mercato : accord trouvé entre Lionel Messi et le PSG !

Cette fois-ci c'est la bonne. Lionel Messi va bien s'engager avec le Paris Saint-Germain. Après plusieurs jours de négociations, la "Pulga" et le PSG sont tombés d'accord ce mardi sur un contrat de deux ans, plus une année en option. Une information confirmée par le père du joueur, qui a répondu d'un "oui" laconique à une journaliste qui lui demandait si son fils serait Parisien cette saison.

Pour rappel, Lionel Messi et le Fc Barcelone ont annoncé jeudi dernier que le contrat de l'Argentin ne serait pas renouvelé, en raison d'une masse salariale trop importante. Depuis le PSG s'est activé et s'apprête à toucher au but en réalisant le plus gros coup de ce mercato et peut-être le plus gros coup de son histoire.