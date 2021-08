Mercato : comment le PSG pourrait jouer avec Lionel Messi

RÉORGANISATION - Attendu à Paris, Lionel Messi pourrait faire ses débuts avec le PSG entre la fin août et la mi-septembre. Son entrée dans le onze parisien va donner matière à réflexion à son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino.

Cela ne fait (presque) guère de doute : Lionel Messi sera bientôt Parisien. La question n'est plus de savoir s'il signera au PSG, mais plutôt quand il le fera. Après avoir fait des adieux émouvants à son club de toujours, le FC Barcelone, qu'il avait rejoint à l'âge de 13 ans, le sextuple Ballon d'Or va prochainement s'engager avec le club de la capitale. Les dirigeants parisiens sont très proches d'un terrain d'entente avec Jorge Messi, le père et conseiller du numéro 10 argentin, pour un bail de deux ans (plus une année en option) avec un salaire dont les chiffres oscillent, selon les sources, entre 25 et 40 millions d'euros par an. Une fois qu'il aura satisfait à la visite médicale, l'ancien joueur du Barça apposera sa signature au bas du contrat. Si le deal est finalisé à temps, il pourrait théoriquement faire une apparition au Parc des Princes samedi 14 août, face à Strasbourg. En revanche, pour le voir réellement fouler les pelouses de Ligue 1 avec le maillot du PSG, il faudra se montrer patient. Le récent vainqueur de la Copa America, qui a bénéficié de vacances décalées, n'a toujours pas repris le chemin de l'entraînement. Ses débuts pourraient donc intervenir à Reims le 29 août, mais plus sûrement, le 12 septembre, pour la réception du promu Clermont au Parc des Princes.

Toute l'info sur Messi quitte le Barça, séisme sur la planète foot

Son arrivée à Paris ne sera pas sans conséquence. Pour lui faire une place dans le onze parisien, Mauricio Pochettino va devoir trancher dans le vif. À l'heure actuelle, trois options s'offrent au coach du vice-champion de France pour l'incorporer à l'équipe. Débarqué dans la capitale en janvier dernier, le successeur de Thomas Tuchel s'est évertué à faire évoluer son PSG en 4-2-3-1. Un schéma tactique dans lequel il positionne un meneur de jeu en soutien de l'attaquant de pointe. Ce rôle pourrait être dévolu à Lionel Messi, avec Neymar à sa gauche, Di Maria à sa droite et Mbappé, voué à évoluer en 9 à la place d'Icardi. Le onze type probable du PSG (en 4-2-3-1) : Navas - Hakimi, Ramos (ou Kimpembe), Marquinhos, Bernat - Wijnaldum, Verratti - Di Maria, Messi, Neymar - Mbappé.

Si ce 4-2-3-1 semble privilégié, il n'est pas gravé dans le marbre pour autant. Les arrivées conjointes de Sergio Ramos, qui inquièterait Presnel Kimpembe, et d'Achraf Hakimi, dont le profil correspond davantage à un système en 3-5-2, pourraient amener Mauricio Pochettino à faire preuve d'ouverture d'esprit. Le passage à trois défenseurs, un 3-5-2 modulable en 5-3-2 à la perte du ballon, aurait l'avantage de régler le problème de la concurrence en charnière centrale, d'ouvrir la rotation à d'autres joueurs et de libérer Achraf Hakimi et Juan Bernat des tâches défensives. La position avancée, devant la paire Verratti-Wijnaldum, reviendrait à Neymar. En attaque, Leo Messi, positionné au côté de Kylian Mbappé, jouirait de toute sa liberté. Le onze type probable du PSG (en 3-5-2) : Navas - Kimpembe, Ramos, Marquinhos - Hakimi, Wijnaldum, Verratti, Bernat - Neymar - Messi, Mbappé.

Une dernière possibilité existe, même si elle paraît moins évidente. Pourtant, Mauricio Pochettino s'est autorisé à l'employer à quelques occasions en fin de saison dernière. Il s'agit du 4-3-3, le système de jeu préférentiel du club de la capitale ces dernières années, utilisé sous Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel. En privilégiant une base à quatre défenseurs, l'obligeant à faire des choix d'hommes en charnière centrale, l'ancien coach de Tottenham assurerait l'équilibre au milieu. Comme il l'a déjà fait, Angel Di Maria glisserait dans l'entrejeu pour épauler Wijnaldum et Verratti. Devant, il alignerait une ligne d'attaque, enviée par toute l'Europe, prête à faire feu de toute sa puissance : Messi à droite, Neymar à gauche et Mbappé en numéro 9. Le onze type probable du PSG (en 4-3-3) : Navas - Hakimi, Ramos (ou Kimpembe), Marquinhos, Bernat - Di Maria, Wijnaldum, Verratti - Messi, Mbappé, Neymar.

Mais peu importe ce qu'il actera, nul doute que Mauricio Pochettino en discutera avec Lionel Messi avant.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.