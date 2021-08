EN DIRECT - Transfert de Leo Messi au PSG : son contrat prévoit une part en cryptomonnaie

MESSI : "MON RÊVE, REMPORTER UNE NOUVELLE LIGUE DES CHAMPIONS"





Place à la Ligue des champions, que Lionel Messi a remporté quatre fois avec le Barça. "C'est le foot, on sait que c'est difficile, le PSG a vu que c'est difficile. Avec une super équipe, il n'a pas pu gagner, même s'il a été proche. Il faut avoir un groupe fort et uni, le vestiaire est bon de ce qu'on voit d'en dehors, et il faut une part de chance aussi."





"J'arrive dans une équipe déjà faite, si on met de côté les recrues de cet été. L'équipe a déjà été proche de gagner ces dernières années, moi je viens aider et apporter. J'ai plus envie que jamais. Mon rêve, c'est de remporter une nouvelle Ligue des champions. Je suis à l'endroit idéal pour y parvenir."