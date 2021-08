Messi au PSG ? "Nous évaluons les options et bien sûr c'en est une", affirme Pochettino

Neymar et Kylian Mbappé en 2017, et si le PSG s'offrait Lionel Messi en 2021 ? Alors que le Barça a officialisé, jeudi 5 août, la non-prolongation de l'Argentin, en raison de contraintes économiques insurmontables, une annonce qui a fait l'effet d'une "bombe" sur la planète football, tout le monde se demande où "la Pulga" jouera cette saison. Immédiatement, deux clubs viennent à l'esprit : Manchester City, où le sextuple Ballon d'Or retrouverait son mentor Pep Guardiola, et le PSG de son grand ami Neymar, qui a déclaré, le 2 décembre 2020, avoir "très envie de rejouer avec lui, dès la saison prochaine".

Moins de 24 heures après l'annonce du Barça, l'un des deux prétendants s'est déjà retiré de la course. Pep Guardiola a écarté l'arrivée du numéro 10. "Nous avons investi sur Jack Grealish et il portera le numéro 10, car il nous plaît et que nous pensions que Leo resterait au Barça. Désormais, Léo n'est pas dans nos plans", a affirmé l'entraîneur des Citizens, vendredi 6 août. Le PSG se présente désormais comme l'option la plus crédible pour l'Argentin. Depuis jeudi, les dirigeants parisiens se sont mis en ordre de marche pour boucler l'opération. Des discussions ont été engagées avec le clan Messi.