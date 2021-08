"Drame": la presse espagnole sous le choc du départ de Messi

"Drame, Messi s'en va!", titre en une le quotidien sportif barcelonais Sport, alors que Mundo Deportivo, autre journal sportif catalan, souligne lui aussi la "bombe" représentée par le départ de la "Pulga", le surnom de Lionel Messi. De son côté, As souligne que "ce revirement se produit après les critiques des Barcelonais envers l'accord entre Tebas (le président de la Liga, ndlr) et CVC (le fonds d'investissement qui a acheté une partie du Championnat espagnol, ndlr)"

Alors que la prolongation de Messi semblait, pour la presse espagnole, une évidence, le coup de tonnerre est tombé jeudi soir. Après plus de 20 ans de vie commune, le joueur et le FC Barcelone ont mis fin jeudi à leur histoire d'amour en officialisant le départ du sextuple Ballon d'Or, désormais libre à 34 ans de trouver un autre club.

Selon Sport, "Leo Messi a été sans aucun doute le premier surpris par l'issue des négociations" et "pensait que tout allait être scellé jeudi" lors d'une dernière réunion entre son père et agent et le président du club Joan Laporta. Dans son communiqué, le FC Barcelone a imputé l'achoppement des négociations aux "obstacles économiques et structurels" représentés par "les règlements de la Liga espagnole" en matière de plafond salarial d'avoir empêché la prolongation du joueur.