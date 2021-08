Messi à Paris : avec Neymar, "deux frères" pour faire briller le PSG

Car entre les deux, la relation semble toujours avoir été au beau fixe, comme en témoigne leur accolade en juillet dernier. À l'issue de la finale de la Copa América, remportée par l'Argentine face au Brésil (1-0), Lionel Messi est venu réconforter le numéro 10 de la Seleçao, en larmes au coup de sifflet final. Un geste pas anodin, que Neymar a ensuite partagé sur les réseaux sociaux. "J'ai horreur de perdre, mais profite de ce titre, le football t'attendait pour ce moment", écrivait alors le Brésilien sur Instagram. "Messi, mon ami et mon frère, je respecte énormément ce que tu as fait et ce que tu fais encore pour le foot, et spécialement pour moi."