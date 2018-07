Oubliée la Coupe du monde, Neymar veut "une super saison" avec le PSG

Eliminé avec le Brésil par la Belgique en quarts de finale, Neymar ne gardera pas un souvenir impérissable de sa Coupe du monde 2018. Star attendue, le joueur du PSG a vécu une période en demi-teinte (2 buts, 2 passes décisives) sans marquer le Mondial russe de son empreinte comme il l’aurait souhaité. De quoi en garder une certaine amertume, quatre ans après le fiasco à domicile de la Seleçao. "Je ne voulais plus voir un ballon devant moi, je ne voulais pas voir de foot. Je voulais me déconnecter de tout. J'ai eu mes moments de deuil et de tristesse", confie le Brésilien sur son après-Coupe du monde, dans un entretien à l’AFP.





L’ancien Barcelonais rêvait de prendre un peu plus la lumière après une fin de saison à l’arrêt avec les Parisiens. Ses multiples plongeons auront fait davantage parler que ses gestes techniques. "Je crois qu'on a plus critiqué celui qui subit les fautes que celui qui les commet", déplore-t-il. "Moi, je ne suis pas allé au Mondial pour subir des fautes, j'y suis allé pour battre mes adversaires. Après, c’est clair qu’ils ne vont pas me laisser passer sans faire de faute, parce qu’ils savent que sinon, je vais droit au but." S’il y a bien un terrain sur lequel Neymar aura dominé ses rivaux à son insu, c’est sur celui du bad buzz et des mèmes (images détournées) de ses roulades qui ont rapidement envahi le web, au point de devenir un sujet de moquerie dans diverses vidéos. "Je pense que les critiques ont été exagérées, mais je suis habitué, je suis un grand garçon, je sais gérer ce genre de chose," répond-il amusé.