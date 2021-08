Messi au PSG : les joueurs parisiens ravis d'accueillir "le plus fort du monde"

Un grand jour pour le PSG et pour les joueurs parisiens. Peu après 15h ce mardi, Lionel Messi a atterri à l'aéroport du Bourget en provenance de Barcelone, accompagné de sa femme et de ses trois enfants. Si sa venue chez les vice-champions de France n'a pas encore été officialisée, elle ne fait désormais plus de doute. Plusieurs joueurs du club de la capitale ont même déjà réagi à l'arrivée du sextuple Ballon d'or à Paris.

Gianluigi Donnarumma, le portier champion d'Europe avec l'Italie, qui vient de s'engager au PSG, n'a pas non plus caché sa joie de voir Messi le rejoindre à Paris. "C'est le meilleur, le plus fort du monde, je suis excité et heureux à l'idée de l'avoir dans l'équipe", a-t-il déclaré à Sky Italia dès lundi, à la veille de l'arrivée du sextuple Ballon d'or en France.