"Il n'a plus d'excuse" : le coup de pression du PSG pour faire rester Kylian Mbappé

Si ce n'est pas un coup pression, ça y ressemble fortement. Interrogé ce mardi sur l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, au moment de la présentation de Lionel Messi à la presse, le président du club Nasser Al Khelaïfi a été très clair : "Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre (que rester)."

Le patron du PSG compte sur Kylian Mbappé cette saison et entend bien le voir évoluer aux côtés de Messi et Neymar, au sein d'un trio (déjà) d'anthologie. Questionné sur son association avec le Brésilien et le Français, le sextuple Ballon d'or argention a d'ailleurs lui aussi assuré qu'il espérait pouvoir jouer avec eux le plus longtemps possible : "C'est la folie d'envisager mon quotidien avec ces joueurs. J'en suis très heureux. C'est super de pouvoir intégrer ce groupe. Je suis très enthousiaste. J'ai très envie de commencer à jouer. Je vais jouer avec les meilleurs, je veux en profiter."