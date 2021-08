Mercato : Lionel Messi va quitter le FC Barcelone

La réunion, entre les dirigeants du FC Barcelone et le joueur et son entourage, ne devait servir qu'à caler les derniers détails. Mais coup de tonnerre, Lionel Messi va quitter le club blaugrana. C'est ce dernier qui, dans un communiqué, a annoncé l'impossibilité de la prolongation du contrat. "Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et que les deux parties aient clairement l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, cela ne peut pas se produire en raison d'obstacles financiers et structurels", explique le FC Barcelone, en faisant une allusion au règlement de la Liga.

"Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne puissent finalement être exaucés", conclut le Barca, en souhaitant à la Pulga, qui évoluait en Catalogne depuis 2001, "le meilleur pour son avenir, tant dans sa vie personnelle que professionnelle".