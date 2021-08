"Bienvenue à Paris, Leo" : Mbappé salue l'arrivée de l'Argentin au PSG

Il est des silences qui en disent long. Celui dans lequel Kylian Mbappé se murait depuis l'annonce officielle de l'arrivée de Leo Messi laissait ainsi la place à toutes les interprétations. L'avertissement, adressé par Nasser El Khelaifi peu après s'être félicité de la signature jusqu'en 2023 de Leo Messi, ne venant qu'ajouter un peu de corps à la question qui plane sur l'avenir de l'international français. La situation contractuelle de Mbappé doit en effet encore être réglée.

Car le bail entre le PSG et l'ex-Monégasque ne court plus que jusqu'en juin 2022 et le staff parisien ne désespère pas de prolonger l'aventure avec lui. "Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG)", a même lancé le président qatari au cours de la tournée médiatique qui a suivi l'officialisation du transfert de Messi, adressant, au passage, un message sans équivoque à Mbappé : "Il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre (que rester)."