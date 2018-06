Mercato : qui est Julen Lopetegui, le futur entraîneur du Real de Madrid

Quoiqu'il advienne, il sait déjà de quoi son après-Mondial sera fait. Le sélectionneur Julen Lopetegui, actuellement en Russie où il s'apprête à disputer la Coupe du monde avec l'Espagne, prendra les rênes du Real de Madrid à la fin de la compétition. Au plus tard, donc, le 15 juillet prochain si l'Espagne venait à disputer la finale. Le suspense aura finalement été de courte durée pour trouver celui qui allait avoir la lourde tâche de succéder à Zinedine Zidane, démissionnaire depuis le 31 mai.





A 51 ans, Lopetegui connaît la Maison blanche pour y avoir officié. En tant que gardien de but d'abord (de 1989 à 1991), au sein de la cellule de recrutement madrilène plus tard (2006-2008) puis à la tête de la Cantera, la réserve merengue (2008-2009). Celui qui a fait ses gammes d'entraîneur en chef au Rayo Vallecano (4 mois en 2003) où il a fini sa carrière de joueur, et au FC Porto (2014-2016), avait été nommé en juillet 2016 et avait même prolongé avec la Roja pas plus tard que le 22 mai dernier.