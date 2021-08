Transfert de Leo Messi : le joueur tient une conférence de presse dimanche

Trois jours après avoir annoncé son départ de son club de toujours, Lionel Messi doit donner une conférence de presse ce 8 août, selon une annonce du FC Barcelone. Cette prise de parole, très attendue après plusieurs jours de silence, se déroulera à midi. "La Pulga", qui a déjà reçu de nombreux hommages de la part du club mais également de ses désormais anciens partenaires, va forcément revenir sur ses deux décennies passées au Barça.

Plus de vingt ans au cours desquels le sextuple Ballon d'or a tout gagné : quatre Ligues des champions, dix titres de champion d'Espagne, sept fois la Coupe d'Espagne... Un palmarès collectif et individuel impressionnant qui l'impose comme un des meilleurs joueurs de tous les temps. "El Diez" "peut s'enorgueillir d'être le joueur du Barça avec le plus de buts, le plus de matchs, le plus de titres et le plus de victoires en 121 ans d'histoire du Club", peut-on lire sur le site du club.