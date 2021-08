Son contrat, ses adieux au Barça, le PSG… Dix phrases à retenir de la conférence de presse de Lionel Messi

Cette fois, c'est bien officiel. Trois jours après le communiqué du FC Barcelone annonçant la non-prolongation de Lionel Messi, la star argentine a tenu une conférence de presse ce dimanche, à la mi-journée, depuis l'auditorium du Camp Nou. Ému aux larmes avant même de prononcer son discours et de répondre aux questions des journalistes, le sextuple Ballon d'or a fait le point sur les discussions avec le club catalan, échouées à cause "d'obstacles économiques et structurels", selon le Barça.

Lionel Messi en a profité pour glisser quelques mots sur la Liga, responsable selon lui de l'échec de son nouveau contrat. Devant sa femme, ses enfants et ses anciens coéquipiers, il a également rappelé que sa volonté n'était pas de quitter le Barça, contrairement à la saison passée, après plus de deux décennies sous les couleurs du club. Il a enfin évoqué son futur, sans démentir les rumeurs qui l'envoient au Paris Saint-Germain.

Lionel Messi est arrivé à Barcelone à l'âge de 13 ans... et prévoit d'ores et déjà d'y retourner avec ses "trois petits Catalans argentins". Peut-être aussi acceptera-t-il, une fois engagé avec son nouveau club, de revenir aussi pour un éventuel hommage organisé par la direction blaugrana ? Dans l'émotion de cette conférence d'adieu, il l'a en tout cas évoqué.

Au début du mois, plusieurs joueurs du PSG, dont l'ailier du PSG Angel Di Maria, ont publié sur Instagram une photo de Lionel Messi accompagné de plusieurs joueurs parisiens, dont Neymar Jr et Marco Verratti. Mais l'ancien capitaine du Barça assure qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence. "C'était une connerie. A Ibiza nous avons passé une journée ensemble, on a pris une photo, on a passé un bon moment, on a plaisanté, tout le monde me disait 'Viens à Paris, viens à Paris', mais ce n'était qu'une blague. Un truc d'amis en vacances. Rien de plus".