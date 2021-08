Messi quitte le Barça : qu'est-ce que le "salary cap", qui a fait échouer la prolongation du joueur ?

Le FC Barcelone en sait quelque chose : le talent s'achète à prix d'or et le conserver coûte bien plus cher encore. Car si Lionel Messi devrait bel et bien quitter la Catalogne dans les prochains jours, c'est pour une histoire de (très) gros sous : le club n'avait plus les moyens de garder son joueur, a détaillé son président, Joan Laporta, en conférence de presse ce vendredi 6 août.

"Notre situation économique est affreuse", a expliqué le dirigeant de l'entreprise aux 715,1 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019/2020, selon le cabinet Deloitte. Un montant qui place le FCB en tête du classement à l'échelle européenne, mais fait aussi figure d'arbre cachant la forêt.