Messi quitte le FC Barcelone : dans quel club pourrait rebondir le génie argentin ?

Cette fois-ci, la page se tourne au FC Barcelone. Faute d'avoir pu trouver un accord viable avec sa star argentine, le club catalan a officialisé jeudi le départ - libre - de Lionel Messi. "Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et que les deux parties aient clairement l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, cela ne peut pas se produire en raison d'obstacles financiers et structurels", a expliqué le club catalan dans un communiqué. "Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne puissent finalement être exaucés", est-il encore écrit. Arrivé en 2002 au Barça, la "Pulga", qui avait déjà animé le mercato estival la saison dernière, va porter un nouveau maillot. Les clubs en mesure de l'accueillir ne sont pas légions. Voici trois destinations possibles pour Lionel Messi.