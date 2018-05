Michel Platini blanchi par la justice suisse

"Ils ont voulu m'humilier et me tuer professionnellement". Michel Platini repart au combat. La justice suisse lui a annoncé vendredi 25 mai qu'elle ne le poursuivrait pas l'enquête portait sur la somme de 1 800 000 euros, perçue par l'ex-numéro 10 des Bleus. L'ancien footballeur demande à la FIFA de lever sa suspension.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.