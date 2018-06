Minute sports : retour gagnant pour Roger Federer à Stuttgart

Après trois mois d'absence, Roger Federer a remporté un 98ème titre de sa carrière à Stuttgart. Le Suisse avait fait l'impasse sur la terre battue pour mieux revenir sur le gazon. Il redeviendra lundi 18 juin 2018 le n°1 mondial. Retour également sur la victoire de Fernando Alonso aux 24 Heures du Mans pour sa première participation et sur le Prix de Diane.



